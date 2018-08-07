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Суд обязал подростка выплатить штраф за антисемитскую картинку

Общество

Подросток был признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ

Москва, 7 августа 2018, 05:44 — REGNUM  Савеловский суд Москвы приговорил к штрафу в размере 45 тыс. рублей подростка, ранее разместившего на своей странице в соцсети материал антисемитского содержания, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что подросток был признан виновным по части 1 статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Причиной возбуждения уголовного дела послужил размещенный на странице в социальной сети кадр из мультфильма «Гуси-Лебеди», сопровожденный подписью антисемитского содержания. Экспертиза выявила в этом изображении признаки действий, направленных на разжигание межнациональной розни. Также сообщается, что осужденный намерен обжаловать приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, группа компаний Mail.ru Group выступила за изменение законодательства и правоприменительной практики относительно записей в соцсетях. По их мнению, наказание в виде тюремного заключения является избыточным для осужденных за лайки и репосты сообщений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Mail.ru Group рассказали об абсурдности приговоров за лайки

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