В Гагаузии подросток получил 3 года за осквернение еврейских могил

Комрат, Молдавия, , 02:37 — REGNUM Суд столицы Гагаузии Комрата приговорил подростка виновным к 3 лет лишения свободы и назначением срока пробации в 3 года за осквернении могил на кладбищах в Чадыр-Лунге. Как сообщило комратское издание «Гагауз-инфо», по делу проходила группа подростков, при этом только один из них получил реальный срок.

Как сообщила чадыр-лунгскому изданию «Знамя» прокурор Людмила Братан, резонансное преступление произошло еще в мае 2016 года. «Трое несовершеннолетних жителей города в возрасте 17, 15 и 14 лет решили сделать фото для социальных сетей на старом кладбище в юго-восточной окраине Чадыр-Лунги. Уже находясь на кладбище, подростки заключили пари — кто из них изуродует больше надгробий», — рассказала она.

В процессе «соревнований» подростки прыгали по могилам, били ногами по крестам и надгробиям, чтобы их поломать или опрокинуть. В результате ими было повреждено 40 памятников, сломано 11 деревянных и металлических крестов. «Войдя в кураж, юные вандалы переместились на территорию еврейского кладбища, где осквернили еще 12 могил», — отмечает издание.

Органы правопорядка установили личности троих подростков, все они оказались детьми из неблагополучных семей. Двое избежали уголовной ответственности по возрасту, в отношении третьего подростка было заведено уголовное дело. В прошлом он уже попадал в поле зрение органов за совершение серии краж в Чадыр-Лунге. При назначении наказания суд учел его несовершеннолетний возраст и его психическое состояние.