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В Mail.ru Group рассказали об абсурдности приговоров за лайки

Общество

Количество обвинительных приговоров по постам, репостам и лайкам в соцсетях за последнее время достигло критической массы

Москва, 7 августа 2018, 02:14 — REGNUM  Абсурдные приговоры за действия в социальных сетях составляют большинство в этой категории, со ссылкой на осведомленного сотрудника Mail.ru Group пишет газета «Ведомости».

По оценке этого источника, количество обвинительных приговоров по постам, репостам и лайкам в соцсетях за последнее время достигло критической массы. Он считает, что приговоры в большинстве случаев как несправедливы, так и абсурдны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Mail.ru Group опубликовала официальное заявление о том, что, по мнению руководства компании, уголовные наказания за репосты в соцсетях избыточны и нужно корректировать законодательство и правоприменительную практику.

Читайте ранее в этом сюжете: «Закон надо менять». Mail.Ru призвала к амнистии для осужденных за лайки

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