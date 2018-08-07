В Mail.ru Group рассказали об абсурдности приговоров за лайки

Москва, , 02:14 — REGNUM Абсурдные приговоры за действия в социальных сетях составляют большинство в этой категории, со ссылкой на осведомленного сотрудника Mail.ru Group пишет газета «Ведомости».

По оценке этого источника, количество обвинительных приговоров по постам, репостам и лайкам в соцсетях за последнее время достигло критической массы. Он считает, что приговоры в большинстве случаев как несправедливы, так и абсурдны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Mail.ru Group опубликовала официальное заявление о том, что, по мнению руководства компании, уголовные наказания за репосты в соцсетях избыточны и нужно корректировать законодательство и правоприменительную практику.

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