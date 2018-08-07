Вторник, 7 Августа 2018 года
03:13:11 МСК

«Закон надо менять». Mail.Ru призвала к амнистии для осужденных за лайки

Общество

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных»

Москва, 7 августа 2018, 01:59 — REGNUM  Наказание в виде тюремного заключения является избыточным для осужденных за лайки и репосты в интернете, и этих людей следует амнистировать, сообщили в пресс-службе российской компании Mail.ru Group.

«Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены», — отметили в компании.

По мнению руководства Mail.ru Group, сейчас наказание за репосты неадекватно преступлению.

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям, и декриминализацию подобных случаев в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, количество обвинительных приговоров за репосты в социальных сетях выросло в разы за последние несколько лет. В настоящее время расследуется ряд уголовных дел по обвинениям за репосты в соцсетях. Пример тому уголовные дела, возбужденные в Барнауле.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае началась масштабная борьба за цензуру в интернете

Читайте развитие сюжета: В Mail.ru Group рассказали об абсурдности приговоров за лайки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить