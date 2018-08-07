Поток российских туристов в Испанию вырос на 10,7 процентов

Москва, , 01:34 — REGNUM Поток туристов из России в Испанию вырос на 10,7% за полгода и составил более 506 тысяч человек, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР отмечают, что большая часть российских туристов — 60% — предпочло посетить Каталонию. Это, по данным ассоциации, составляет около 290 тысяч туристов, которые совокупно потратили в Испании 427,7 млн евро. При этом поток российских туристов в Каталонию продолжает расти с прошлого года. В этом году прирост составил 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2018 года поток российских туристов в Крым вырос на 25%. Отмечается, что этому также поспособствовало открытие Крымского моста, проездом по которому воспользовались уже полтора миллиона посетителей полуострова.