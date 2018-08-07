«Как дома». Входящие звонки в роуминге по России станут бесплатными

Москва, , 01:31 — REGNUM Плата за входящие звонки трех операторов сотовой связи (МТС, «Мегафон» и «ВымпелКом») в роуминге по России будет отменена в скором времени, передает РБК.

Уточняется, что «ВымпелКом» собирается отменить плату за входящие звонки в роуминге внутри сети уже с 20 августа, и это подтвердила Анна Айбашева, пресс-секретарь «ВымпелКома».

Комментируя грядущее нововведение, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «ВымпелКома» Ирина Лебедева сказала, что с апреля все абоненты компании за пределами своего региона (в пределах страны) звонят и пользуются мобильным интернетом как дома.

«Следующий шаг — отмена платы за любые входящие звонки в поездках по России в сети «Билайн», — сказала Лебедева. — Таким образом, приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории».

Напомним, ФАС год назад настояла, чтобы перечисленные российские сотовые операторы, а также «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) поменяли тарифные планы при поездках внутри страны, сделав их более доступными для клиентов.

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