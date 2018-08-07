В Курганской области чиновники хотят «урезать» школу

Курган, , 05:39 — REGNUM Слушания по делу об изменении статуса средней школы в селе Лопарёво (Мокроусовский район, Курганская область) состоятся 7 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказала мама одного из учащихся Лопарёвской школы, учебное заведение хотят понизить в статусе, сделав школу начальной. При этом учителей об этом поставили в известность через две недели после соответствующего постановления.

«Родителям приехали всё объяснять уже после того, как родители подали в суд об отмене этого постановления. Завтра [7 августа] назначено слушание», — сказала мама школьника.

По словам женщины, подобный суд уже был в 2010 году: тогда тоже школу пытались превратить в начальную и детей две четверти пришлось возить в село Рассвет (Курганская область).

Тогда родители учащихся смогли доказать, что реорганизация школ проведена незаконно. Главным аргументом на суде стало доказательство, что нарушены нормы СанПина при перевозке детей.

По словам женщины, в школе, которую хотят понизить в статусе, учится десять человек не из начальной школы (в начальной — семь человек). При этом в Рассвете как в начальной, так и в основной четверо учащихся.

Отметим, что Лопарёвская школа с 2013 года считается филиалом школы Рассвета, хотя в Лопарёво учится в два раза больше детей. Если Лопарёвскую школу понизят до статуса начальной, то детей с пятого класса придется возить в Рассвет.

По мнению родителей школьников, это противоречит санитарным нормам, ведь между школами должно быть не более 30 минут езды. По этому поводу мамы и папы школьников собираются идти в суд и отстаивать права детей учиться в родном селе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема обеспеченности школами актуальна не только для сельской местности, но и для крупных городов. В феврале депутаты гордумы Екатеринбурга приняли обращение к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой внести изменения в федеральную программу развития образования в части создания новых школьных мест

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