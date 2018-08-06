СМИ: Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии заключен под домашний арест

Черкесск, , 23:49 — REGNUM Подозреваемый в мошенничестве начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии Мухтар Пхешхов по решению суда помещен под домашний арест, сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУ СК.

Пхешхов подозревается в мошенничестве на сумму 22 млн рублей при покупке зданий для нужд миграционной службы. Ему грозит тюремный срок до 10 лет.

Ранее Мухтар Пхешхов был объявлен в федеральный розыск, но добровольно явился к следователям вместе со своим адвокатом.

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