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Украинский журналист призвал изгнать русские книги, СМИ, церковь и культуру

Общество

Остап Дроздов считает, что Украине не следует считаться с убытками, когда речь идет об отрыве от России

Львов, Украина, 6 августа 2018, 23:47 — REGNUM  Состояние «войны» с РФ является для Украины историческим шансом разорвать все связи с Россией, заявил львовский телеведущий и журналист Остап Дроздов 6 августа в своей заметке на сайте издания «Обозреватель».

Впервые за 400 лет у Украины появился шанс покинуть орбиту «русского мира», считает журналист:

«Ещё в самом начале войны я стоял на позиции полномасштабного разрыва отношений с Россией, даже если они ситуативно создают дискомфорт, неудобства или даже убытки.<…> Русские книги — вон! Российские медиа — вон! Русскую церковь — вон! Российскую попсу и сериальчики — вон!», — призывает Дроздов.

Напомним, ранее Остап Дроздов заявлял, что на Украине русскоязычные дети должны исчезнуть как вид — либо ассимилироваться, либо уехать из страны.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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