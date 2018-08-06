В Киеве обнаружили тысячу незаконных ларьков с шаурмой

Киев, , 23:39 — REGNUM В ходе проверки точек продажи уличной еды, инспекторы выявили тысячу незаконных киосков, сообщил первый заместитель директора департамента городского благоустройства городской администрации Киева Тарас Панчий 6 августа в эфире радио «Громадське».

Чиновник отметил, что незаконные киоски будут демонтированы, а передвижные — увезены на штрафплощадку.

Напомним, жертвами некачественной шаурмы стали 93 жителя Киева. Позже в проверяющих органах заявили, что ни один киоск с шаурмой в городе не установлен с соблюдением закона.

Читайте также: Вся шаурма Киева вне закона — Госпродпотребслужба