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В Киеве обнаружили тысячу незаконных ларьков с шаурмой

Общество

В городе работают 16 инспекционных групп

Киев, 6 августа 2018, 23:39 — REGNUM  В ходе проверки точек продажи уличной еды, инспекторы выявили тысячу незаконных киосков, сообщил первый заместитель директора департамента городского благоустройства городской администрации Киева Тарас Панчий 6 августа в эфире радио «Громадське».

Чиновник отметил, что незаконные киоски будут демонтированы, а передвижные — увезены на штрафплощадку.

Напомним, жертвами некачественной шаурмы стали 93 жителя Киева. Позже в проверяющих органах заявили, что ни один киоск с шаурмой в городе не установлен с соблюдением закона.

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