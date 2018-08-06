Многодетная челябинка умерла после 13 лет комы

Южноуральск, Челябинская область, , 22:34 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области умерла мать троих детей, которая последние 13 лет провела в коме. В несчастье, случившемся в 2005 году, родственники женщины обвиняют врачей, но те не признали своей вины, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Uralpress.ru, Нина Г. умерла 3 августа. В кому она впала в январе 2005 года. После появления на свет двойни в роддоме ей делали операцию по удалению остатков планцеты. И, видимо, превысили дозу наркоза. После операции женщина уже не пришла в сознание.

Тогда ей было 32 года. Врачи списали произошедшее на особенности организма. В суд родственники не обращались, тем более что медицинская карта женщины волшебным образом потерялась.

У Нины остались трое детей. Их воспитывает её муж. Прощание с женщиной пройдёт во вторник, 7 августа.