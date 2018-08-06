В Турции изъяли 500 кг марихуаны

Анкара, , 23:05 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли по меньшей мере 500 кг марихуаны, сообщает 6 июля Anadolu.

Запрещенные препараты были конфискованы в двух спецоперациях. По обвинению в незаконном распространении наркотиков арестован один подозреваемый.

Напомним, правоохранительные службы Турции регулярно проводят рейды, направленные на пресечение незаконной деятельности организаций, распространяющих наркотики. Последняя крупная партия была изъята 3 августа в размере 380 кг героина.

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