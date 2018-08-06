Адвокат: Степаненко требует 80% от совместного имущества с Петросяном

Москва, , 21:25 — REGNUM Юморист Евгений Петросян предложил своей супруге Елене Степаненко при разделе имущество из-за развода квартиру, которая, предположительно, составляет половину от совместного нажитого имущества супругов. Однако Степаненко отказалась от этого предложения. Об этом сегодня, 6 августа, сообщил журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Напомним, сегодня состоялось судебное заседание по иску Степаненко, которая требует раздела совместного имущества при разводе. Также сегодня суд принял встречный иск Петросяна к Степаненко. В связи с этим заседание суда было перенесено на 13 августа.

После сегодняшнего заседания, которое проходило в закрытом режиме, адвокат Жорин пообщался с журналистами. Жорин сообщил, что в совместном имуществе Петросяна и Степаненко есть гигантская квартира, стоимость которой, предположительно составляет половину от всего совместного имущества супругов. Жорин отметил, что Степаненко претендует на 80% имущества, Петросян предлагает поделить поровну. Делить в суде будут недвижимость, антиквариат и другое имущество.