В Павлодаре создан новый поисковый отряд «Прииртышье»

Павлодар, Казахстан, , 21:27 — REGNUM В Павлодарской области Казахстана создано новое поисковое движение «Прииртышье» для увековечивания памяти воинов-казахстанцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщает 6 августа издание «Казинформ».

Члены поискового движения примут участие в международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Чудово». Экспедиция пройдет с 10 по 24 августа на местах боев Великой Отечественной войны в Новгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Павлодаре на международной конференции поисковых отрядов «Izdeu-Поиск-2018» была создана рабочая группа, которая должна объединить всех поисковиков Казахстана.

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