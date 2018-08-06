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В Павлодаре создан новый поисковый отряд «Прииртышье»

Общество

Члены поискового движения примут участие в международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Чудово»

Павлодар, Казахстан, 6 августа 2018, 21:27 — REGNUM  В Павлодарской области Казахстана создано новое поисковое движение «Прииртышье» для увековечивания памяти воинов-казахстанцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщает 6 августа издание «Казинформ».

Члены поискового движения примут участие в международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Чудово». Экспедиция пройдет с 10 по 24 августа на местах боев Великой Отечественной войны в Новгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Павлодаре на международной конференции поисковых отрядов «Izdeu-Поиск-2018» была создана рабочая группа, которая должна объединить всех поисковиков Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане будет создано единое поисковое движение

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