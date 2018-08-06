Дело сестёр Хачатурян передано в Главное следственное управление СК

Москва, , 20:50 — REGNUM Уголовное дело сестёр Хачатурян, которые обвиняются в зверском убийстве собственного отца, передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом сегодня, 6 августа, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По её словам, по поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве жителя города Москвы Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются трое его дочерей, для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Петренко также сообщила, что расследование дела сестёр Хачатурян продолжается и следствие планирует установить истинные мотивы обвиняемых. В частности, предполагается изучить условия жизни семьи Хачатурян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля в многоквартирном доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Выяснилось, что убили Хачатуряна три его дочери. Останкинский суд арестовал трёх сестёр Хачатурян. Они сейчас находятся в СИЗО.