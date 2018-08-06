Понедельник, 6 Августа 2018 года
22:31:46 МСК

Дело сестёр Хачатурян передано в Главное следственное управление СК

Общество

Расследование продолжается

Дело сестёр Хачатурян передано в Главное следственное управление СК
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный Комитет Российской Федерации

Москва, 6 августа 2018, 20:50 — REGNUM  Уголовное дело сестёр Хачатурян, которые обвиняются в зверском убийстве собственного отца, передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом сегодня, 6 августа, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По её словам, по поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве жителя города Москвы Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются трое его дочерей, для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Петренко также сообщила, что расследование дела сестёр Хачатурян продолжается и следствие планирует установить истинные мотивы обвиняемых. В частности, предполагается изучить условия жизни семьи Хачатурян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля в многоквартирном доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Выяснилось, что убили Хачатуряна три его дочери. Останкинский суд арестовал трёх сестёр Хачатурян. Они сейчас находятся в СИЗО.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить