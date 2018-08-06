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Федеральные трассы Челябинской области закрывают для фур

Общество

7 августа на юге области обещают 30-градусную жару

Челябинск, 6 августа 2018, 20:15 — REGNUM  В Челябинской области фуры не смогут проезжать по федеральным трассам. Ограничения будут действовать 7 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении федеральных автодорог.

Причиной ограничений является обещанная синоптиками жара. На юге области ожидают порядка 32 градусов выше нуля. С 10:00 и вплоть до 22:00 по местному времени движение фур будет ограничено.

При этом движение грузовиков, предназначенных для проведения дорожных работ, не тронут. Также изменения не коснутся общественного транспорта.

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Жара, засуха
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