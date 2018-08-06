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На основе грантов в вузы Казахстана поступили 226 инвалидов

Общество

Среди данной категории студентов средняя сумма баллов по единому национальному тестированию составила 81%

На основе грантов в вузы Казахстана поступили 226 инвалидов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инвалид-колясочник

Астана, 6 августа 2018, 20:00 — REGNUM  В Казахстане 226 инвалидов I и II группы, а также инвалиды с детства поступили в высшие учебные заведения республики на основе образовательных грантов, сообщает 6 августа издание Zakon.kz.

Среди данной категории студентов средняя сумма баллов по единому национальному тестированию составила 81%. По направлению «образование» гранты получили 81 человек, «творческие науки и технологии» — 40 человек, по медицинским специальностям — 21 человек, «гуманитарные науки» — 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министерство труда и социальной защиты населения Казахстана внесло изменения в правила использования пособий по инвалидности. Теперь 70% выплат будут поступать не на прямую лицам, которые признанны недееспособными, а на счета органов местного самоуправления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане изменили правила выплат пособий по инвалидности

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