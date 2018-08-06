Понедельник, 6 Августа 2018 года
20:56:42 МСК

Волгоградцы смогут летать в Ростов-на-Дону, как первые лица Таиланда

Общество

Между городами начнут летать самолеты

Волгоград, 6 августа 2018, 19:41 — REGNUM  Авиакомпания «Азимут» начинает выполнять рейсы между Волгоградом и Ростовом-на-Дону. Как сообщила 6 августа пресс-служба аэропорта Волгограда, рейсы будут выполняться по четвергам и субботам, время полета — 1 час 10 минут.

«Рейсы будут выполняться на комфортабельном самолете Sukhoi Superjet 100. Такие воздушные суда используются для перевозки первых лиц государства и высшего командования Таиланда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Минимальная стоимость билетов в одну сторону будет составлять 888 рублей.

ИА REGNUM отмечает, что в первом полугодии 2018 года аэропорт Волгограда принял примерно 540,7 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года пассажиропоток вырос на 18,7%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные пассажирские авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить