Липчане стали одной из лучших многодетных семей России

Липецк, , 19:25 — REGNUM На всероссийском конкурсе «Семья года-2018» супруги Владимир и Надежда Козловы из Липецкой области стали одной из лучших многодетных семей России. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Участие в главном семейном конкурсе страны приняли все 85 субъектов России. Регионы представили 329 семей, претендующих на почетное звание «Семья года». По номинациям соревнования они распределились следующим образом: «Многодетная семья» — 74 заявки, «Молодая семья» — 69 заявок, «Семья — хранитель традиций» — 70 заявок, «Сельская семья» — 68 заявок. В номинации «Золотая семья России» было принято 48 заявок.

По итогам обсуждения победителями названы 85 семей. В номинации «Многодетная семья» были отмечены 15 супружеских пар, среди которых были и липчане. Надежда и Владимир Козловы прожили в браке 25 лет, они стали родителями 13 детям, из них восемь — приемные.

Ранее супруги Козловы из Усманского района Липецкой области стали одними из победителей областного публичного конкурса на определение лучшей семьи года. Они заняли первое место в номинации «Лучшая опекунская или приемная семья». До этого усманцы уже побеждали в другом всероссийском состязании — конкурсе замещающих семей. Тогда они были признаны лучшими в номинации «Самая творческая семья».

«Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. В Липецкой области семьям — особая поддержка, и большое спасибо родителям за труд, за рождение и воспитание детей, за укрепление ценностей материнства и отцовства», — считает глава региона Олег Королев.