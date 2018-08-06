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В Алма-Ате усилят патрулирование дворовых территорий

Общество

Предложение об организации патрулирования улиц было выдвинуто общественным советом Алма-Аты

Алма-Ата, Казахстан, 6 августа 2018, 19:38 — REGNUM  Дорожно-патрульная полиция Алма-Аты будет переориентирована с автодорог на дворовые территории, сообщает 6 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент внутренних дел города.

В задачи пешего патруля будет входить предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений. Предложение об организации ночного патрулирования улиц было выдвинуто общественным советом Алма-Аты.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство в Алма-Ате известного казахстанского фигуриста Дениса Тена вызвало в Казахстане широкий общественный резонанс. Общественный совет Алма-Аты выдвинул ряд инициатив, направленных на повышение эффективности правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественность Алма-Аты просит организовать ночные патрули Нацгвардии

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Политическая жизнь Казахстана
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