В Алма-Ате усилят патрулирование дворовых территорий

Алма-Ата, Казахстан, , 19:38 — REGNUM Дорожно-патрульная полиция Алма-Аты будет переориентирована с автодорог на дворовые территории, сообщает 6 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент внутренних дел города.

В задачи пешего патруля будет входить предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений. Предложение об организации ночного патрулирования улиц было выдвинуто общественным советом Алма-Аты.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство в Алма-Ате известного казахстанского фигуриста Дениса Тена вызвало в Казахстане широкий общественный резонанс. Общественный совет Алма-Аты выдвинул ряд инициатив, направленных на повышение эффективности правоохранительных органов.

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