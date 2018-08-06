Суд отказал отчисленным студентам медвуза Астаны в восстановлении

Астана, , 18:58 — REGNUM В Астане суд оставил без удовлетворения иск бывших студентов медицинского университета, отчисленных из-за скандала с поддельными сертификатами IELTS, передает 6 августа телеканал «Хабар24».

Защита считает, что были нарушены права молодых людей, так как во время отчисления не была проведена экспертиза подлинности сертификатов IELTS. По мнению адвоката Ергали Мельдебекова, недействительность сертификатов невозможно доказать простым сравнением с реестром. Он добавил, что документ с печатью может проверить только сама международная организация.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля из медицинского университета Астаны были отчислены 117 студентов из-за использования поддельных сертификатов IELTS.

Отметим, IELTS — это международная система оценки знания английского языка, которая используется в Казахстане при поступлении в учебные заведения.

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