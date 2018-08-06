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Популярность папы Франциска в Италии снизилась из-за мигрантов

Общество

5 лет назад главу католической Церкви поддерживали 88% граждан, сейчас – 70%

Популярность папы Франциска в Италии снизилась из-за мигрантов
Republic of Korea
Папа Римский Франциск

Ватикан, 6 августа 2018, 18:21 — REGNUM  Деятельность главы католической Церкви папы Франциска одобряют 70% граждан Италии, сообщает Il Giornale в понедельник, 6 августа, со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного Demos Coop.

Пять лет назад, сразу после избрания Франциска, уровень его популярности составлял 88%, теперь он снизился на пятую часть, отмечает издание.

По мнению авторов, основные причины снижения популярности — «отдаление молодежи от Церкви», а также позиция Франциска по вопросу о нелегальной миграции: в отличие от большинства итальянцев, аргентинский папа считает, что принимать нужно всех.

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