На Урале почтили память Героя, павшего в 1945 году при освобождении Польши

п.г.т. Ачит, Свердловская область, , 17:35 — REGNUM В Свердловской области 6 августа почтили память Героя Советского Союза Назипа Хазипова, павшего в марте 1945 года при освобождении Польши. Капсулу с землёй с места его захоронения заложили к памятнику Герою, который находится на его малой родине, в деревне Еманзельга Ачитского района.

Капсулу доставили на Урал представители общественной организации «Содружество «KURSK» (Польша) при поддержке свердловского областного правительства. Глава польской НКО Ежи Тыц передал местным жителям слова признательности от жителей поселка Кендежин Козьле, где похоронен Назип Хазипов. Также он отметил особую роль Российской Федерации в вопросах, касающихся безопасности на Земле.

«Мы хорошо помним, кто нас освободил. И сегодня Россия защищает мир от глобальных угроз. Сейчас в Польше идет борьба за сохранение памятников советским воинам-освободителям. Мы также надеемся, что молодёжь всего мира не допустит повторения такой трагедии», — сказал Ежи Тыц.

На торжественной церемонии закладки капсулы собрались родственники Героя, ветераны, школьники, местные жители. Как отмечает областной министр внешних связей Василий Козлов, областные чиновники поддерживают подобные инициативы. Также совместно с зарубежными организациями идут поиски советских солдат, пропавших в годы войны без вести.