Британские СМИ: в КНДР работают над клонированием Ким Чен Ына и суперсолдат

Лондон, , 17:29 — REGNUM В секретных лабораториях КНДР идут работы по клонированию Ким Чен Ына, его отца, деда, а также солдат со сверхспособностями, сообщает 6 августа британская газета Daily Star.

Со ссылкой на неназванного сотрудника британской разведслужбы МИ-6 издание повествует о «чокнутых северокорейских ученых», которым уже не интересно клонировать кошек и собак и которые получили задание клонировать вождей КНДР, включая нынешнего лидера Ким Чен Ына, «желающего жить вечно».

Кроме того, абсолютно послушные клоны со сверхспособностями должны пополнить северокорейскую армию.

Газета утверждает, что у истоков этих исследований стоял первый лидер КНДР Ким Ир Сен, а на данный момент уже есть сведения об удачных опытах по клонированию людей.

Не нарушая «законов жанра», Daily Star утверждает, что «сырьем» для экспериментов стали заключенные.

Стоит отметить, что когда сотрудники Daily Star попытались получить комментарии от посольства КНДР по этому вопросу, ошеломленные северокорейские дипломаты вежливо отказали британским журналистам.

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