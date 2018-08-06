Подмосковный рынок недвижимости испытывает нехватку спроса

Москва, , 18:13 — REGNUM Стагнация на рынке недвижимости Москвы и Московской области продолжается, считает первый вице-президент общероссийской общественной организации «Опоры России» Павел Сигал. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя увеличение стоимости загородного жилья в данных регионах.

Как сообщило РБК со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Метриум», средняя цена предложения на первичном рынке загородной недвижимости в Москве и области с начала 2018 года выросла на 6,9% и составила 135,2 тыс. рублей за квадратный метр.

«Эти изменения — на низких объёмах, так что, скорее, можно говорить о растущем влиянии отдельных сделок (и проектов, соответственно) на среднюю ценовую динамику. То есть стагнация на рынке продолжается», — подчеркнул Сигал.

Он отметил, что текущая экономическая ситуация не дает продавцам демпинговать в стремлении избавиться от недвижимости любой ценой.

«Поэтому в качественных предложениях есть возможность частично закладывать девальвацию и инфляцию, хотя в среднем рынок явно испытывает нехватку спроса», — заключил Сигал.

Аналитики, в свою очередь, объясняют увеличение стоимости загородного жилья снижением объёма предложения и ростом курса доллара. Так, на Дмитровском шоссе цена загородного жилья выросла на 15,7%, на Рублево-Успенском на 14,7%, на Киевском на 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области собственники смогут самостоятельно проверить соответствие кадастровой стоимости рыночной цене. Если она окажется завышенной, то можно будет подать заявление на пересмотр. 30 ноября 2018 года будет утверждена окончательная кадастровая стоимость, которая вступит в силу 1 января 2019 года.

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