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Главредом ярославского «Городского телеканала» назначена Ксения Власова

Общество

Ранее она работала на телеканале «Первый Ярославский»

Главредом ярославского «Городского телеканала» назначена Ксения Власова
Иллюстрация: Фото страницы Ксении Власовой в Facebook
Ксения Власова

Ярославль, 6 августа 2018, 17:06 — REGNUM  Главным редактором ярославского «Городского телеканала», контрольный пакет акций которого принадлежит мэрии города, назначена Ксения Власова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на телеканале. Прежний главред Татьяна Волкова уволилась по собственном у желанию.

Ксения Власова окончила отделение журналистики филологического факультета Ярославского государственного педагогического университета. До назначения работала редактором новостных программ на телеканале «Первый Ярославский», принадлежащем правительству области. До этого трудилась на ГТРК «Ярославия» и «Яртелесети».

Ксении Власовой 33 года.

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