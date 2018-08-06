Главредом ярославского «Городского телеканала» назначена Ксения Власова

Ярославль, , 17:06 — REGNUM Главным редактором ярославского «Городского телеканала», контрольный пакет акций которого принадлежит мэрии города, назначена Ксения Власова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на телеканале. Прежний главред Татьяна Волкова уволилась по собственном у желанию.

Ксения Власова окончила отделение журналистики филологического факультета Ярославского государственного педагогического университета. До назначения работала редактором новостных программ на телеканале «Первый Ярославский», принадлежащем правительству области. До этого трудилась на ГТРК «Ярославия» и «Яртелесети».

Ксении Власовой 33 года.