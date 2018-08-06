«СтопХам» выпустил короткометражный фильм о хамстве

Москва, , 17:39 — REGNUM Общественное движение «СтопХам» выпустило на своём YouTube-канале короткометражный фильм Виталия Манюкова «Тупик». Картина рассказывает о том, как далеко люди готовы зайти в «отстаивании своего права на хамство» и к каким последствиям это может привести.

По сюжету, два автомобиля не могут разъехаться на узкой дороге во дворе. В одном из них — семейная пара: женщина, страдающая астмой, и мужчина с диабетом. Во втором — молодая женщина с дочерью. Жертвой ситуации стал еще и молодой человек, который торопился к беременной супруге, однако не мог выехать из-за образовавшейся пробки. Время идёт, однако ни одна из водительниц не хочет уступать дорогу. Когда же молодая женщина все-таки решается отъехать, семейная пара во втором автомобиле уже нуждается в скорой помощи медиков.

В съемках фильма приняли участие актёры Дмитрий Ушаков, Никита Бесоногов, Анна Ардова, Алина Ланина, Мария Шумакова и другие.

Всего за несколько часов ролик набрал более 40 тыс. просмотров и порядка 1 тыс. комментариев. Мнения пользователей о фильме разделились. Часть из них считает, что картина очень жизненная и с интересным сюжетом.

«Снято отлично! Надеюсь, что многие сделают выводы!» — пишет пользователь «Танкист в заносе».

Другие же отмечают, что авторы фильма сильно преувеличили сложившуюся ситуацию и не проработали сценарий. Кроме того, по мнению пользователей, из фильма можно сделать вывод, что женщины не обладают большим умом, и все проблемы на дорогах именно из-за них.

«Банальненько. В реальной жизни бы такое фиг произошло. Разъехаться легко», — считает diman5567.

«Ребята, лично я такого количества тупых женщин не видел, а у вас их в короткометражке слишком много. Дизлайк ставить не буду за старание», — пишет Fernando Meira.

«СтопХам» — общественное движение, которое выступает против хамства и нарушений водителями правил дорожного движения. Участники акции ищут неправильно припаркованные автомобили и просят водителей перепарковаться. В случае отказа или при отсутствии водителя на стекло машины приклеивают наклейку с текстом: «Мне плевать на всех — паркуюсь, где хочу». Процесс, который нередко сопровождается оскорблениями со стороны водителей, снимают на камеру и впоследствии публикуют в интернете.

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