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СМИ Италии: сенегальский бизнесмен советует африканцам не ехать в Европу

Общество

Крупнейшая итальянская газета опубликовала интервью с выходцем из Сенегала, в котором тот рекомендует землякам оставаться в Африке

СМИ Италии: сенегальский бизнесмен советует африканцам не ехать в Европу
GDJ
СМИ

Рим, 6 августа 2018, 16:27 — REGNUM  Corriere della Sera в понедельник, 6 августа, опубликовало интервью с бизнесменом сенегальского происхождения Момаром Нате Ло: предприниматель советует своим землякам перестать «мечтать о Европе» и заняться развитием собственного континента.

«Братья, не надо ехать в Европу. Здесь у вас нет будущего. Оставайтесь в Африке и стройте будущее черного континента», — сказал предприниматель.

Он также рассказал, как непросто было открыть свое дело в Европе. Переход от торговли зажигалками к отделочным работам в частных домах произошел благодаря «счастливому случаю».

Его земляки готовы платить огромные деньги за то, чтобы приехать в Италию (видимо, имеется в виду «оплата проезда» для нелегальных мигрантов), но делают они это напрасно, сейчас в Италии нет тех возможностей, которые были 20 лет назад, добавил бизнесмен:

«Здесь нет работы. А если ты — мигрант, то найти ее особенно сложно. Сейчас не лучшее время для того, чтобы ехать сюда».

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Миграционный кризис в Европе
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