Школьные прививки в Италии могут стать добровольными

Рим, , 16:13 — REGNUM Правительство Италии может не продлить правило обязательных прививок для учащихся начальных школ, и решение о прививках, таким образом, с нового учебного года будет приниматься родителями, сообщает La Repubblica в понедельник, 6 августа.

Против обязательных прививок выступает глава «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини и министр по делам семьи Лоренцо Фонтана. При этом Сальвини отметил, что сделал прививки собственным детям, но решения должны принимать родители, а случаев недопущения детей в школы из-за отсутствия прививок быть не должно. Министр по делам семьи, в свою очередь, сказал, что решения в каждом конкретном случае должны принимать педиатры.

Главы департаментов здравоохранения в ряде регионов Италии, прежде всего там, где во главе местной власти состоят ныне оппозиционные национальному правительству демократы, настаивают на продлении обязательной вакцинации, добавляет издание.