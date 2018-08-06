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С гендиректором РКК «Энергия» расторгнут трудовой договор

Общество

Врио руководителя РКК «Энергия» стал Сергей Романов

Королёв, Московская область, 6 августа 2018, 16:07 — REGNUM  Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев покинул свой пост в связи с расторжением с ним трудового договора, сообщает 6 августа пресс-служба предприятия.

Решение о приостановлении его полномочий было принято на заседании совета директоров предприятия 3 августа. Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

Временно исполняющим обязанности главы РКК «Энергия» стал Сергей Романов — генеральный конструктор пилотируемых космических комплексов. Предполагается, что руководитель предприятия будет назначен после проведения внеочередного общего собрания акционеров и утверждения итогов заочного голосования в сентябре.

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