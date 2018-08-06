Зауралье — лидер в Уральском ФО по низкой рождаемости и высокой смертности

Курган, , 15:47 — REGNUM Самая высокая смертность и наинижайшая рождаемость в Уральском федеральном округе наблюдается в Курганской области. В лидерах по числу появившихся на свет малышей — Тюменская область, самая низкая смертность — на Ямале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным Росстата, в нашей стране за первые полгода 2018 года в целом снизилась рождаемость — 10,7 человек на тысячу населения, тогда как в аналогичном периоде 2017 года данный показатель составлял 11,2. В Уральском федеральном округе рождаемость составила с января по июнь текущего года 11,9 на тысячу человек. В сравнении с прошлогодним показателем произошло уменьшение — было 12,4 на тысячу. Но если сравнивать с общероссийской цифрой, уральский показатель рождаемости выше среднего уровня, смертности — ниже.

В трёх регионах федерального округа — в Зауралье, Свердловской и Челябинской областях — смертность превышает рождаемость.

В Курганской области рождаемость составила за первые полгода 2018 года 10,3 на тысячу человек, смертность — 16,6 на тысячу человек. В Свердловской области 11,7 и 14,2 соответственно, в Челябинской — 10,9 и 13,8. Отметим, что в России показатель смертности составляет 13,1 на тысячу человек, в Уральском федеральном округе — 12,5.

Регионы «тюменской матрёшки» отличились высокой рождаемостью и самой низкой смертностью. В Тюменской области за первые полгода родилось 13,6 человек на тысячу человек, ушло из жизни 11,5 на тысячу. В Югре — 13,5 и 6,5 соответственно, на Ямале — 13,4 и 4,9 соответственно.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то рождаемость упала во всех регионах Уральского федерального округа, смертность также повысилась везде, кроме Ямала.

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