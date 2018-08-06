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Компания из Италии построит в Ташкенте завод по переработке мусора

Общество

Проектная мощность завода составит 1200 тонн твердых бытовых отходов в день

Компания из Италии построит в Ташкенте завод по переработке мусора
Alan Levine
Свалка

Ташкент, 6 августа 2018, 15:36 — REGNUM  Итальянская компания Waste to energy предложила хокимияту (администрации) Ташкента построить в городе завод по утилизации мусора, который будет генерировать тепловую и электрическую энергию, сообщает 6 августа издание «Подробно.uz».

Проектная мощность завода составит 1200 тонн твердых бытовых отходов в день. Планируется, что небольшое количество выбросов позволит производству разместиться вблизи с населенными пунктами и школами.

Отметим, в Узбекистане действует 186 полигонов захоронения бытовых отходов, в которых размещено 33,4 млн тонн мусора. В конце июня СМИ республики обратили внимание на проблему незаконных мусорных свалок. В частности, такая свалка образовалась в Алмазарском районе Ташкента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ташкенте большие мусорные свалки появились в черте города

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Полигоны и мусорные свалки
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