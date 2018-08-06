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В Ираке за связь с ИГ* осуждены гражданин Франции и жительница Германии

Общество

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 6 августа 2018, 16:18 — REGNUM  55-летний гражданин Франции и 22-летняя гражданка Германии были приговорены к пожизненному заключению в Ираке за принадлежность к террористической группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое решение принял Центральный уголовный суд в Багдаде, сообщает Europe1.

Адвокат гражданки Германии утверждал, что она была несовершеннолетней, когда состоялся ее брак с боевиком. Таким образом, решение присоединиться к террористической организации было вынужденной мерой. Бежав из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отказавшись от своего мужа, молодая женщина отправилась в Ирак.

Гражданин Франции в течение получаса отвечал на вопросы судьи. Подсудимый опроверг все свои заявления, сделанные в ходе предварительных допросов.

«Я подписал признания на арабском языке, не зная, что там было написано», — заявил он. — Я бы никогда не покинул Францию, если бы мой старший сын Набиль, 25 лет, не присоединился к группировке в Сирии. Я хотел убедить его вернуться с нами во Францию».

В последние годы сотни иностранных граждан присоединяются к боевикам в Ираке и Сирии. Иракские власти преследуют их в судебном порядке. Около 20 иностранцев, включая граждан Турции, Германии и Азербайджана, уже приговорены к смертной казни.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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