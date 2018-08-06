В Краснодарском крае восстановят старинные локомотивы

Краснодар, , 15:25 — REGNUM Крупнейшее в стране паровозоремонтное депо в Тихорецке — это в Краснодарском крае — получило заказ от РЖД на восстановление старинных локомотивов. Часть из них уже прибыли в мастерские. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Два паровоза в Тихорецк привезли из Нижегородской и Ростовской областей. Оба локомотива до этого несколько лет стояли на постаменте как памятники. Слесари восстановят их, и они снова смогут самостоятельно перемещаться. Для этого специалисты депо создали по советским чертежам специальное оборудование и сделали станок для расточки колес паровозов. От тепловозных они отличаются большим диаметром, поэтому на обычных станках их обработать нельзя. По словам сотрудников депо, в ремонте такой техники заинтересованы не только железнодорожники.

«У киношников сейчас возникает потребность не только в старинном подвижном составе — вагоны, паровозы, но они хотят снять — недавно нам давали запрос — на 50−60 годы, чтобы их вел локомотив, соответствующий этой эпохе, — сказал директор музея СКЖД Владимир Бураков. — Такие локомотивы в музее сохранились, как единицы экспонируемые они есть, но они не работоспособны».

Ремонт паровозов тихорецкие специалисты выполняют по программе сохранения культурного наследия. По ней запланировано восстановление трех паровозов, девяти тепловозов и 18 электровозов. Также отремонтируют станцию для заправки паровозов водой и углем в Свердловской области.