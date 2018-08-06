Стихия нанесла ущерб Кабардино-Балкарии на 6,8 млн рублей

Нальчик, , 15:20 — REGNUM В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии назвали сумму ущерба, который был нанесен стихией во время штормового удара 30 июля. По предварительным данным, потребуется 6,8 млн рублей только на восстановление семи социальных объектов, в том числе детских садов, школ и домов культуры. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Журавлев.

По его словам, полностью восстановить школы и детские сады планируют к началу нового учебного года, пишет ТАСС. Необходимо также подсчитать сумму ущерба по частному сектору. В настоящее время комиссии по устранению последствий ЧС ведут прием заявлений от граждан, составляют акты, подсчитывают стоимость потерянного имущества.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля сильные ливни с градом, штормовой ветер, который сносил крыши домов, обрушились на Кабардино-Балкарию. Особенно пострадал Прохладненский район — населенные пункты Солдатское, Карагач, Пролетарское, Виноградное, Малакановское, Черниговское, Советский. В некоторых селениях было нарушено газо-и электроснабжение. Повреждены крыши 15 частных домов, в которых проживают 64 человека. Пострадало также от ливня с градом более 3,6 тыс. гектаров сельхозугодий.

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