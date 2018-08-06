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«Фотопарад в Угличе» подводит итоги

Общество

Организаторы фестиваля объявили имена победителей конкурса «Точка на карте. Возможность будущего»

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«Фотопарад в Угличе» подводит итоги
© Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе»
Фотопарад в Угличе

Углич, Ярославская область, 6 августа 2018, 20:05 — REGNUM  XII Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» подошёл к концу. В мероприятии приняли участие более 800 фотографов из России, Германии, Дании и других стран.

В рамках фестиваля прошло более 90 мероприятий, среди которых лекции, мастер-классы и выставки по трём направлениям: «Фотожурналистика», «Современная фотография» и «Школа фотографии». Порядка тридцати мастеров делились с участниками своим опытом. Особый интерес у них вызвала лекция Павла Косенко «Как научиться видеть цвет в фотографии», творческая встреча с Георгием Пинхасовым и лекция амбассадора Panasonic Виктора Водолазького, посвященная психологическим особенностям работы с моделью.

Традиционно фестивальные дни сопровождали различные блиц-конкурсы. Среди них — «Добро пожаловать, турист!» о туристических возможностях Углича, «Кошка, которая гуляет сама по себе» о городских кошках и конкурс на лучший фоторепортаж о событии. Кроме того, впервые на фестивале провели конкурс среди молодёжи «Мой ровесник».

В последний день «Фотопарада» организаторы подвели итоги конкурса «Точка на карте. Возможность будущего». Работы принимали в шести номинациях: серии «Проблемы современности» и «Культура и традиции», а также одиночные фотографии «Человек», «Путешествия» и «Аэрофото». Спецноминация — «Это Кавказ».

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Tochka grandprix-16
© Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе»
Tochka grandprix-16

Гран-при конкурса получила серия белорусского фотографа Татьяны Ткачевой «Сезоны Веры», в которой она рассказывает биографию 91-летней женщины через содержимое ее платяного шкафа. Кроме того, жюри решило наградить специальным дипломом «Отмечено мастерами» Сергея Шандина за фотографии «Пентакль» и «В старом порту».

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Tochka grandprix-4
© Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе»
Tochka grandprix-4
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Фотография из серии «Сезоны Веры»
© Татьяна Ткачёва
Фотография из серии «Сезоны Веры»
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«Пентакль»
© Сергей Шандин
«Пентакль»
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«В старом порту». Эссуэйра
© Сергей Шандин
«В старом порту». Эссуэйра

В номинации «Проблемы современности» победу одержала серия «Наши люди» Марии Трапезниковой. Второе место досталось серии «Свет, который внутри» Дарьи Асланян, третье — «Повелители оружия» Эдуарда Корниенко.

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Фотография из серии «Наши люди»
© Мария Трапезникова
Фотография из серии «Наши люди»
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Фотография из серии «Свет, который внутри»
© Дарья Асланян
Фотография из серии «Свет, который внутри»
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Фотография из серии «Lord of the guns — Повелители оружия»
© Эдуард Корниенко
Фотография из серии «Lord of the guns — Повелители оружия»

Первенство в номинации «Культура и традиции» одержала серия «Корни сердца вместе» Валентина Сидоренко. Второе и третье место разделили «Железка» Сергея Строителева и «Урал Мари. Народный Костюм» Федора Телкова.

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Фотография из серии «Корни сердца вместе растут»
© Валентин Сидоренко
Фотография из серии «Корни сердца вместе растут»
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Фотография из серии «Железка»
© Сергей Строителев
Фотография из серии «Железка»
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Фотография из серии «Урал Мари. Народный костюм»
© Фёдор Телков
Фотография из серии «Урал Мари. Народный костюм»

Фотография «Сестры» Юлии Кононенко заняла первое место в номинации «Человек». Серебро досталось снимку «Про любовь» Натальи Хомутовой. Бронза — фотографии «Приходской священник» Владимира Кравцова.

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Кононенко Юлия, Сёстры с.Веселоярск, Алтайский край
Кононенко Юлия, Сёстры с.Веселоярск, Алтайский край
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«Про любовь». Ярославская обл
© Наталья Хомутова
«Про любовь». Ярославская обл
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«Приходской священник города Мари-Турек в республике Марий Эл»
© Владимир Кравцов
«Приходской священник города Мари-Турек в республике Марий Эл»

В номинации «Путешествия» призовые места достались снимкам «Торжок» Даниила Иванова, «В старом порту» Сергея Шандина и «Ничто не вечно под луной» Михаила Прохорова.

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«Торжок. Дом на краю»
© Даниил Иванов
«Торжок. Дом на краю»
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«В старом порту». Эссуэйра
© Сергей Шандин
«В старом порту». Эссуэйра
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«Ничто не вечно под луною»
© Прохоров Михаил
«Ничто не вечно под луною»

Лучшей фотографией номинации «Аэрофото» стала «Пентакль» Сергея Шандина. Второе место занял Алексей Матвеев со снимком «Тихоокеанское побережье. Камчатка». Третье — Александр Кряжев за фотографию «Спортсмены во время старта гонки соревнований по зимнему кайтингу на льду Обского моря».

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«Пентакль»
© Сергей Шандин
«Пентакль»
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«Тихоокеанское побережье». Камчатка
© Алексей Матвеев
«Тихоокеанское побережье». Камчатка
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«Спортсмены во время старта гонки соревнований по зимнему кайтингу на льду Обского моря»
© Александр Кряжев
«Спортсмены во время старта гонки соревнований по зимнему кайтингу на льду Обского моря»

В спецноминации «Это Кавказ» победил Максим Новиков с фотографией «В ожидании праздника, аул Чох». Призовые места также достались Павлу Волкову за фото «Сакинат» и Анне Берналь за «Утро в облаках. Кубачи, Дагестан, 2018».

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Фотография из серии «Дагестан»
© Максим Новиков
Фотография из серии «Дагестан»
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Фотография из серии «Сакинат»
© Павел Волков
Фотография из серии «Сакинат»
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«Утро в облаках». Кубачи, Дагестан, 2018
© Анна Берналь
«Утро в облаках». Кубачи, Дагестан, 2018

Напомним, XII Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проходил с 1 по 5 августа. Основной темой мероприятия была «Современная фотография». В 2019 году фестиваль пройдет с 7 по 11 августа.

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Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе»
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