«Фотопарад в Угличе» подводит итоги

Углич, Ярославская область, , 20:05 — REGNUM XII Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» подошёл к концу. В мероприятии приняли участие более 800 фотографов из России, Германии, Дании и других стран.

В рамках фестиваля прошло более 90 мероприятий, среди которых лекции, мастер-классы и выставки по трём направлениям: «Фотожурналистика», «Современная фотография» и «Школа фотографии». Порядка тридцати мастеров делились с участниками своим опытом. Особый интерес у них вызвала лекция Павла Косенко «Как научиться видеть цвет в фотографии», творческая встреча с Георгием Пинхасовым и лекция амбассадора Panasonic Виктора Водолазького, посвященная психологическим особенностям работы с моделью.

Традиционно фестивальные дни сопровождали различные блиц-конкурсы. Среди них — «Добро пожаловать, турист!» о туристических возможностях Углича, «Кошка, которая гуляет сама по себе» о городских кошках и конкурс на лучший фоторепортаж о событии. Кроме того, впервые на фестивале провели конкурс среди молодёжи «Мой ровесник».

В последний день «Фотопарада» организаторы подвели итоги конкурса «Точка на карте. Возможность будущего». Работы принимали в шести номинациях: серии «Проблемы современности» и «Культура и традиции», а также одиночные фотографии «Человек», «Путешествия» и «Аэрофото». Спецноминация — «Это Кавказ».

Гран-при конкурса получила серия белорусского фотографа Татьяны Ткачевой «Сезоны Веры», в которой она рассказывает биографию 91-летней женщины через содержимое ее платяного шкафа. Кроме того, жюри решило наградить специальным дипломом «Отмечено мастерами» Сергея Шандина за фотографии «Пентакль» и «В старом порту».

В номинации «Проблемы современности» победу одержала серия «Наши люди» Марии Трапезниковой. Второе место досталось серии «Свет, который внутри» Дарьи Асланян, третье — «Повелители оружия» Эдуарда Корниенко.

Первенство в номинации «Культура и традиции» одержала серия «Корни сердца вместе» Валентина Сидоренко. Второе и третье место разделили «Железка» Сергея Строителева и «Урал Мари. Народный Костюм» Федора Телкова.

Фотография «Сестры» Юлии Кононенко заняла первое место в номинации «Человек». Серебро досталось снимку «Про любовь» Натальи Хомутовой. Бронза — фотографии «Приходской священник» Владимира Кравцова.

В номинации «Путешествия» призовые места достались снимкам «Торжок» Даниила Иванова, «В старом порту» Сергея Шандина и «Ничто не вечно под луной» Михаила Прохорова.

Лучшей фотографией номинации «Аэрофото» стала «Пентакль» Сергея Шандина. Второе место занял Алексей Матвеев со снимком «Тихоокеанское побережье. Камчатка». Третье — Александр Кряжев за фотографию «Спортсмены во время старта гонки соревнований по зимнему кайтингу на льду Обского моря».

В спецноминации «Это Кавказ» победил Максим Новиков с фотографией «В ожидании праздника, аул Чох». Призовые места также достались Павлу Волкову за фото «Сакинат» и Анне Берналь за «Утро в облаках. Кубачи, Дагестан, 2018».

Напомним, XII Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проходил с 1 по 5 августа. Основной темой мероприятия была «Современная фотография». В 2019 году фестиваль пройдет с 7 по 11 августа.

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