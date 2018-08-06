Бывший мэр Лондона Джонсон сравнил женщин в парандже с «грабителями банков»

Лондон, , 15:12 — REGNUM Бывший глава британского МИД Борис Джонсон заявил 6 августа, что женщины, носящие паранджу, похожи на «почтовые ящики» и «грабителей банков», сообщает британский телеканал Sky News.

С таким заявлением он выступил на фоне сообщений о первом случае вынесения штрафа женщине в Дании за ношение такой одежды. Он подчеркнул, что если к нему на прием придет тот или иной избиратель из его округа, тогда он считает в себя в полном праве попросить ее открыть лицо, чтобы с ней можно было поговорить должным образом.

«Если девушка приходит в школу или лекции в университете, выглядя как грабитель банка, то же самое: те, в чьих руках находятся полномочия, должны иметь возможность открыто говорить с теми, кто приходит к ним за советами», — отметил он.

Напомним, ранее в Дании, вслед за Францией и Австрией, 1 августа вступил в силу закон, запрещающий ношение в общественных местах паранджи, а также никаба, балаклав, масок и накладных бород и усов. За нарушение этого закона предполагается штраф в размере от 134 до 1 340 евро.