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«Повар века» скончался на 74-м году жизни в Швейцарии

Общество

Знаменитый ресторатор на протяжении года боролся с тяжёлым заболеванием

«Повар века» скончался на 74-м году жизни в Швейцарии
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свеча

Женева, Швейцария, 6 августа 2018, 14:59 — REGNUM  В Швейцарии в возрасте 73 лет ушёл из жизни французский шеф-повар Жоэль Робюшон, которого называли «поваром века». Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Робюшону принадлежали рестораны в городах Париж, Лас-Вегас, Токио, Монако, Гонконг, Бангкок. По сведениям французской газеты Le Figaro, знаменитый ресторатор на протяжении года боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием.

Напомним, 1 августа телеканал CNBС передал, что занимающаяся разработками в области робототехники для нужд кулинарии компания Creator создала автономного робота, способного жарить и компоновать бургеры по заказу.

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