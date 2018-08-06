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В школах Атырау внедрят новую систему контроля доступа с СМС-оповещением

Общество

Планируется также установить специальные видеокамеры, распознающие лица

Атырау, Казахстан, 6 августа 2018, 15:03 — REGNUM  В рамках пилотного проекта в 36 школах Атырау планируется внедрить систему контроля доступа школьников через специальные карточки, сообщает 6 августа издание ATPress со ссылкой на заместителя руководителя городского отдела образования Ерлана Кабденова.

По его словам, новая система безопасности позволит организовать СМС-оповещение родителей о том, что ребенок воспользовался своей картой и вошел в школу.

Планируется также установить специальные видеокамеры, которые способны распознавать лица преступников, которые были занесены в базу данных полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа в 1 636 сёлах Казахстана отсутствовали школы, и 26,7 тыс. детей вынуждены добираться на учебу на автобусах или проживать в пришкольных интернатах.

Читайте ранее в этом сюжете: В городских школах Казахстана учится на 17% больше детей, чем в сёлах

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