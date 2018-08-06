В Москве готовы провести эксперимент по раздельному сбору мусора

Москва, , 14:54 — REGNUM Власти Москвы проведут эксперимент с раздельным сбором мусора до конца года. Это позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, сообщил 6 августа мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с сотрудниками Центра автоматики и приборостроения имени академика Николая Пилюгина.

«Начинаем в этом году эксперименты по раздельному сбору мусора, чтобы меньше отходов захоранивалось вокруг нашего города», — сказал градоначальник.

По его словам, говорить о ситуации с мусором в Москве как об экологической катастрофе некорректно, однако накопившиеся проблемы в этой сфере позволит решить рекультивация свалок.

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