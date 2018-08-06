Новгородская дума ищет родственников погибших в концлагере «Дулаг-100»

Великий Новгород, , 14:53 — REGNUM В списках погибших в концлагере «Дулаг-100», расположенного в годы Великой Отечественной войны в Порховском районе Псковской области, найдены имена девяти уроженцев Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской областной думы, поисков их родственников занялись в региональном парламенте после обращения из Псковского областного собрания депутатов.

Через архивы Министерства обороны Российской Федерации и с помощью краеведов были обнаружены списки захороненных в «Дулаг-100». Среди них — имена девяти уроженцев Новгорода, Старой Руссы, Малой Вишеры, Боровичского, Шимского и Новгородского районов:

Борисов Петр, 1918 г.р., рядовой, место рождения д. Пускай, Новгородского района;

Иванов Павел, 1913 г.р., рядовой, место рождения д. Стрелка, Новгородского района;

Кулев Иван, 22.07.1903 г. р., рядовой, место рождения г. Новгород, ул. Р. Люксембург, д.4;

Макаров Александр, 1911 г.р., рядовой, место рождения г. Малая Вишера;

Макаров Иван, 1906 г.р., рядовой, место рождения г. Старая Русса;

Макаров Иван, 23.07.1906 г. р., рядовой, место рождения совхоз Прожектор, Шимского района;

Наталин Евгений, 25.10.1920, офицер, место рождения д. Вергичи, Боровичского района;

Петров Александр, 1922 г.р., рядовой, место рождения г. Новгород;

Сенченко Василий, 1912 г.р., рядовой, место рождения г. Новгород.

«Мы хотим, чтобы родственники и близкие захороненных военнопленных смогли посетить захоронения своих родных. В случае нахождения родственников мы готовы оказать посильную помощь в организации поездки к мемориалу», — прокомментировала спикер Новгородской областной думы Елена Писарева.

Напомним, в концлагере «Дулаг-100» за время его существования с 1941 по 1944 годы были замучены 85 тыс. советских граждан — около 100 человек в день. Заключённые работали на разгрузке вагонов, в полях, на ремонте дорог. Условия их содержания были невыносимо тяжёлыми.

В 1960-е годы рядом с территорией бывшего концлагеря была заложена еловая аллея. В 1983 году на его территории началось строительство мемориала, который был достроен спустя почти 30 лет, в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Мемориал в память о жертвах концлагеря «Дулаг» открыли под Псковом