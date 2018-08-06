В Подмосковье ликвидировали 224 тыс. ям

Красногорск, , 15:20 — REGNUM В Московской области с начала 2018 года дорожные службы устранили более 224 тыс. ям на региональных и муниципальных автодорогах. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Всего за прошедший период на дорогах региона было зафиксировано около 262 тыс. ям.

«В настоящий момент на региональных дорогах отремонтировано более 154 тыс. ям, ещё 70 тыс. устранили на муниципальной сети. Еженедельно на дорогах региона устраняется более 5 тыс. ям», — сообщил Тресков.

Ход работ и завершение ремонта отслеживается через Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, а также Службу инспекции дорог. Подрядчик обязан подтверждать в системе выход на объект, указывать GPS-координаты конкретной ямы и отчитываться о сдаче работ в электронном журнале, прикрепляя фото ‑ и видеоматериалы. В случае обнаружения нарушений, муниципалитет обязан устранить их в срок до десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на региональных дорогах Подмосковья на 351 участке общей протяжённостью свыше 1530 километров завершена укладка асфальтобетонного покрытия. Это составляет 85,5% от общего объёма работ на региональной сети автодорог.

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