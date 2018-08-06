Встречный иск Петросяна к Степаненко о разделе имущества принят судом

Москва, , 14:45 — REGNUM Хамовнический суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск юмориста Евгения Петросяна к его супруге Елене Степаненко. Артист, в отличие от жены, которая намерена отсудить 80% совместно нажитого имущества, предлагает поделить имущество пополам.

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Заседания по процессу будут проходить в закрытом режиме, допускать прессу на них не будут. Об этом ходатайствовала Степаненко.

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Как сообщало ИА REGNUM, после более чем 30 лет совместной жизни Елена Степаненко подала в суд иск о разводе и разделе совместно нажитого с супругом Евгением Петросяном имущества. Интересы юмориста на бракоразводном процессе защищает адвокат Сергей Жорин, а Елену Степаненко представляет адвокат Елена Забралова. В связи с подачей встречного иска дело о разводе супружеской четы было перенесено на 13 августа.

Добавим, что состояние четы оценивается в полтора миллиарда рублей. Это, в том числе, десять столичных квартир, антиквариат и другие ценные вещи.

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