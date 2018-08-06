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Легенда французской кулинарии, шеф-повар Жоэль Робюшон ушел из жизни

Общество

Известный французский шеф-повар, один из самых знаменитых в мире был обладателем в общей сложности 32 звезд Мишлен. Среди его учеников был шеф-повар и телеведущих Гордон Рамзи

Париж, 6 августа 2018, 14:58 — REGNUM  Французский повар, признанный во всем мире, страдал от рака. Он умер в понедельник, 6 августа, в возрасте 73 лет, сообщает Europe1.

Известный французский шеф-повар, один из самых знаменитых в мире был обладателем в общей сложности 32 звезд Мишлен. Среди его учеников был шеф-повар и телеведущих Гордон Рамзи.

Родившись в Пуатье в 1945 году, Жоэль Робюшон создал настоящую гастрономическую империю. Изобретатель концепции Atelier, небольшого ресторана, который открылся в Париже, в Токио, в Лас-Вегасе, в Нью-Йорке и Лондоне.

Самым известным блюдом шеф-повара, даже сегодня, является его версия картофельного пюре, созданная в 1980-х годах, она сразу же стала знаковой.

Часто вдохновленный азиатской кухней, которую он очень любил, Жоэль Робюшон создал не одну телепередачу («готовь как шеф-повар», «приятного аппетита, конечно», «планета гурманов»).

За более чем 50-летнюю карьеру Жоэль Робюшон выиграл все возможные награды.

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