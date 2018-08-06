Минздрав Чувашии разрешит навещать пациентов в реанимации

Чебоксары, , 14:41 — REGNUM В Чувашии планируют регламентировать правила посещения реанимационных отделений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий приказ разработал минздрав республики. Ранее посетители жаловались, что их не пускают в реанимацию к супругу, родственникам или друзьям.

Речь идёт о посещении отделения супруга, супруги и родственников пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций минздрава Чувашии. Остальные посетители могут попасть в палату только в сопровождении родственников пациента.

Посетители должны соблюдать противоэпидемический режим, не иметь признаков острых инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи) и при посещении отделения отключать мобильный телефон.

По проекту, реанимационное отделение будет запрещено посещать детям до 14 лет, одновременно «в палате отделения разрешено находиться не более чем двум лицам».

«Уполномоченный сотрудник отделения обязан психологически подготовить супруга, супругу, родственников к тому, что они увидят в отделении», — говорится в проекте документа.

«Супруг, супруга, родственники обязуются соблюдать в отделении тишину, не затруднять оказание медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания персонала, не прикасаться к медицинскому оборудованию (приборам)», — отмечается в проекте приказа.