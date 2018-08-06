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Итальянский министр объяснил свое предложение отменить антирасистский закон

Общество

По мнению Лоренцо Фонтаны, сейчас законом пользуются в политических целях и отнюдь не для борьбы с расистами

Рим, 6 августа 2018, 14:39 — REGNUM  La Stampa в понедельник, 6 августа, опубликовала интервью министра по делам семьи правительства Италии Лоренцо Фонтаны, в котором тот объяснил свое предложение отменить «закон Манчино», предусматривающий наказание за расизм.

Фонтана отметил, что в необходимости борьбы с расизмом никто не сомневается, но сейчас нормы «закона Манчино» используются иначе. В частности, «расистами» называют сторонников борьбы с нелегальной миграцией, хотя их точка зрения никакого отношения к расизму не имеет и является их политической позицией.

Если те или иные политики считают невозможной отмену этого закона, то можно говорить о необходимости его пересмотра, добавил министр.

Принятый в 1993 году «закон Манчино» запрещает проявления расовой, этнической, религиозной ненависти, предусматривает штрафы и тюремные сроки за такие нарушения, а также предполагает, что данные проявления являются отягчающим обстоятельством при совершении других правонарушений.

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С предложением отменить «закон Манчино» Фонтана выступил 3 августа. Его политические оппоненты заявили, что министр расписывается в своем нацизме. Оба вице-премьера правительства Италии, Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, заявили, что на повестке дня кабинета нет вопроса об отмене данного закона.

В своем первом комментарии Фонтана отметил, что нормами «закона Манчино» пользуются исключительно глобалисты: они по любому поводу обвиняют итальянское общество в расизме, чтобы поселить в нем чувство вины и заставить отказаться от своей идентичности.

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Политическая жизнь Италии
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