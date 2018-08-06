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В Костромской области появится новый дом культуры

Общество

Его откроют в 2019 году в селе Минское

с. Минское, Костромская область, 6 августа 2018, 14:29 — REGNUM  В селе Минское Костромского района появится новый дом культуры на 150 мест, сообщает пресс-служба губернатора области. На строительство здания будет потрачено около 23,5 миллионов рублей: 19 миллионов из федерального бюджета и около 4,5 миллиона из областного и местного бюджетов.

На месте будущего учреждения заливают фундамент. За ходом строительства можно будет следить в интернете: на объекте должны установить видеокамеры. Местные власти обещают завершить строительство к концу текущего года, а открытие провести в 2019 году.

Как отмечают в пресс-службе, «необходимость строительства нового учреждения высокая». Бывшее здание дома культуры сгорело 10 лет назад и творческие коллективы «вынуждены заниматься в других учреждениях».

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Развитие инфраструктуры учреждений культуры
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