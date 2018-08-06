Суд Севастополя перешел на SMS-общение с участниками процессов

Севастополь, , 14:09 — REGNUM Треть судебных извещений в Севастополе не доходит до адресатов, поэтому участников судебных процессов будут уведомлять о дате и времени заседаний с помощью SMS. Об этом 6 августа журналистам сообщила пресс-секретарь Севастопольского горсуда София Яковенко.

По её словам, только в Севастопольский городской суд за месяц в среднем возвращается 300 неврученных писем.

«Основная причина в том, что граждане не приходят за письмами, хотя, по законодательству, участник считается надлежаще уведомлённым и судебное заседание проходит без него», — отметила специалист.

Она также отметила, что все SMS-уведомления доходят до абонентов и вся чаще используются в практике судов.

«Если в 2016 году городской суд направил 828 SMS, то в 2017-м — уже 3 652. Однако суд не имеет права рассылать SMS автоматически: согласно законодательству, сообщения направляются только с согласия участника судопроизводства. Для этого необходимо заполнить расписку в суде», — пояснила София Яковенко.

Напомним, летом 2017 года в правительстве Севастополя заявили, что полностью перешли на электронный документооборот. На госпрограмму развития информационного общества в городе на 2017−2019 годы местные власти утвердили общий бюджет — 1,376 млрд рублей.