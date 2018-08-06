В Германии из-за жары исчезают реки

Берлин, , 14:13 — REGNUM Из-за рекордной засухи в Германии пересохла река Шварце-Эльстер, пишет газета Bild 6 августа.

Репортер издания Томас Киттан проехал вдоль берегов Шварце-Эльстер и обнаружил, что реки больше нет. Более километра реки высохло полностью, в других местах можно увидеть лишь струйки воды, а также пустые ракушки и мертвую рыбу на песке. Река Шварце-Эльстер протекала из Саксонии до Бранденбурга. Ее ширина в среднем составляла 18 м, глубина — 2 м, а вся длина — 179 км.

Во Франкфурте-на-Одере несколько недель назад было остановлено судоходство, так как уровень воды опустился до 1,15 м и продолжает падать. Похожая ситуация со многими другими реками по всей стране. Уровень воды незначительно ниже нормы сохраняется в Шпрее благодаря плотинам в Шпремберге и Баутцене.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за жары в этом году немецкие фермеры попросили финансовой помощи у правительства. Осенью ожидается повышение цен на продовольствие из-за скудного урожая.

Читайте ранее в этом сюжете: Жара в Германии принесет больше ущерба сельскому хозяйству, чем ожидалось