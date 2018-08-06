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Погибшие в ЦАР российские журналисты удостоены премии за мужество

Общество

Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России

Москва, 6 августа 2018, 14:00 — REGNUM  Трое представителей российских СМИ, убитые в Центрально-Африканской Республике, удостоены премии «Редколлегия». Как заявили в жюри премии, награда им присуждена посмертно за мужество и преданность профессии.

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«Мы выражаем бесконечное признание их мужеству и преданности профессии. Эта премия — ещё и возможность (пусть недостаточная и запоздалая) отметить в целом замечательную работу Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко: их особый вклад в российскую журналистику», — говорится в сообщении на сайте «Редколлегии».

Отмечается, что журналисты работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом, однако завершить расследование им не удалось.

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«Денежный эквивалент премии за этот месяц будет передан семьям наших погибших коллег», — добавили в жюри премии.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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